​Бонуччи: «Для меня Магуайр является примером»

Известный итальянский футболист Леонардо Бонуччи высказался о защитнике «Манчестер Юнайтед» Гарри Магуайре.

«Для меня Магуайр является примером. После всей критики и атак, с которыми он столкнулся, он всё ещё играет за «Манчестер Юнайтед» и является игроком основы сборной Англии. Это говорит о его психологической силе», - рассказал Бонуччи The Sun.

30-летний Гарри Магуайр в нынешнем сезоне провёл за «Манчестер Юнайтед» 17 официальных матчей. В них защитник записал на свой счёт один гол и один результативный пас на партнёра. На текущий момент «красные дьяволы» занимают седьмое место в таблице АПЛ.