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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

​«Ливерпуль» установил рекорд АПЛ

02 Января 2024 • 17:54 Комментировать
Ливерпуль
4:2
Ньюкасл

В первый вечер 2024 года «Ливерпуль» порадовал своих фанатов победой над «Ньюкаслом» со счётом 4:2. Команда Юргена Клоппа имела много моментов и должна была забивать больше. На сайте Английской премьер-лиги говорится, что «красные» установили новый рекорд по ожидаемым голам (xG). В игре против «Ньюкасла» показатель xG «Ливерпуля» составил 7,27.

Предыдущий рекорд делили «Манчестер Сити» и «Ливерпуль», которые набирали 5,87 xG в матчах против «Уотфорда» (сентябрь 2019) и «Лидса» (февраль 2022) соответственно.

Важно отметить, что статистику xG в Премьер-лиге начали собирать с сезона 2010/2011.

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Евро-Футбол.Ру,
Ливерпуль

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