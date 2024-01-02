​«Ливерпуль» установил рекорд АПЛ

В первый вечер 2024 года «Ливерпуль» порадовал своих фанатов победой над «Ньюкаслом» со счётом 4:2. Команда Юргена Клоппа имела много моментов и должна была забивать больше. На сайте Английской премьер-лиги говорится, что «красные» установили новый рекорд по ожидаемым голам (xG). В игре против «Ньюкасла» показатель xG «Ливерпуля» составил 7,27.

Предыдущий рекорд делили «Манчестер Сити» и «Ливерпуль», которые набирали 5,87 xG в матчах против «Уотфорда» (сентябрь 2019) и «Лидса» (февраль 2022) соответственно.

Важно отметить, что статистику xG в Премьер-лиге начали собирать с сезона 2010/2011.