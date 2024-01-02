«Ницца» не хочет продавать Тодибо

«Ницца», занимающая второе место в текущем сезоне Лиги 1, не желает расставаться с защитником Жаном-Клером Тодибо. По информации журналиста Бена Джейкобса в его соцсетях, в этом причина ценника в 60 млн евро для «Тоттенхэма» во время переговоров по игроку.

«Ницца» просто не хочет его продавать. Только сумма в 60 млн евро может изменить эту ситуацию. Вот почему «шпоры» были пессимистичны после начала переговоров и отдали приоритет Раду Дрэгушину из «Дженоа», - пишет Джейкобс.

Кстати, ранее сообщалось, что «Тоттенхэм» уже очень близок к приобретению румынского футболиста у генуэзцев - вплоть до того, что с ним согласовали условия контракта.