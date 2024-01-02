​Регилон возвращается в «Тоттенхэм» из «Манчестер Юнайтед»

Защитник Серхио Регилон возвращается в «Тоттенхэм». Как сообщает в социальных сетях журналист Дэвид Орнштейн, «Манчестер Юнайтед» активировал пункт о прекращении аренды 27-летнего футболиста.

За «Манчестер Юнайтед» Регилон провёл 12 официальных матчей. Результативными действиями испанский футболист не отмечался.

Отметим, что специалисты авторитетного портала Transfermarkt оценивают Серхио Регилона в 10 миллионов евро.

«Тоттенхэм» на текущий момент занимает пятое место в турнирной таблице чемпионата Англии, а «Манчестер Юнайтед» - седьмое.