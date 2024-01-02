​Санчо ударился во все тяжкие - игрок не покидает клубы и дискотеки

Отчисленный из рабочей группы «Манчестер Юнайтед» Джедон Санчо цинично демонстрирует свое отношение к происходящему. Если кто-то думал, что профессиональные неудачи подхлестнут игрока и заставят его еще усерднее тренироваться, то он сильно ошибается - игрок на самом деле не вылезает из ночных клубов и дискотек. При этом он продолжает получать по 300 тысяч евро в неделю - даже и говорить не стоит, как сильно это раздражает поклонников клуба.

Напомним, что Санчо выступает за свой нынешний клуб с 2021 года, ранее он защищал цвета немецкой команды - дортмундской «Боруссии».