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Президент «Реала» хочет подписать Мбаппе и Холанна

02 Января 2024 • 16:12 Комментировать
Реал Мадрид
...
Мальорка
1 1.23 X 6.20 2 12.50
03.01 21:15

Президент мадридского «Реала» Флорентино Перес хочет видеть в команде сразу двух новых звёздных нападающих.

Как утверждает Le Parisien, 76-летний функционер заинтересован в приглашении не только бомбардира «ПСЖ» Килиана Мбаппе. По данным источника, в шорт-листе Переса находится форвард «Манчестер Сити» Эрлинг Холанн.

После 18 туров «Реал» возглавляет турнирную таблицу чемпионата Испании, имея в копилке 45 зачетных баллов.

Завтра, 3 января, подопечные Карло Анчелотти примут на своем поле «Мальорку» в рамках 19-го тура Ла Лиги. Старт поединка запланирован на 21:15 по московскому времени.

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Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Манчестер Сити ПСЖ Флорентино Перес Килиан Мбаппе Эрлинг Холанн трансферы футбола - зима 2024 ещё теги

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РЕАЛ МАДРИД МАЛЬОРКА
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