Президент «Реала» хочет подписать Мбаппе и Холанна

Президент мадридского «Реала» Флорентино Перес хочет видеть в команде сразу двух новых звёздных нападающих.

Как утверждает Le Parisien, 76-летний функционер заинтересован в приглашении не только бомбардира «ПСЖ» Килиана Мбаппе. По данным источника, в шорт-листе Переса находится форвард «Манчестер Сити» Эрлинг Холанн.

После 18 туров «Реал» возглавляет турнирную таблицу чемпионата Испании, имея в копилке 45 зачетных баллов.

Завтра, 3 января, подопечные Карло Анчелотти примут на своем поле «Мальорку» в рамках 19-го тура Ла Лиги. Старт поединка запланирован на 21:15 по московскому времени.