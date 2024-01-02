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​Салах: «В перерыве подумал: ты собираешься уехать в сборную с такой игрой?»

02 Января 2024 • 14:57 Комментировать
Ливерпуль
4:2
Ньюкасл

В понедельник «Ливерпуль» на своём поле обыграл «Ньюкасл» со счётом 4:2. Все голы в этом матче были забиты во втором тайме. Главным героем встречи стал нападающий Мохамед Салах, оформивший дубль. После игры египтянин дал комментарий, в котором рассказал, как он настраивал себя в перерыве.

«В перерыве я подумал: ты собираешься уехать в сборную с такой игрой? Нет, не совсем». В раздевалке мы проговорили, что нам нужно сохранять спокойствие», - слова Салаха приводит в социальных сетях журналист Фабрицио Романо.

На текущий момент именно «Ливерпуль» занимает первое место в турнирной таблице чемпионата Англии.

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Евро-Футбол.Ру,
Ливерпуль Мохамед Салах

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