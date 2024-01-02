Стадионы Видео Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

​Эмери пожаловался на слишком плотный график

02 Января 2024 • 14:56 Комментировать

«Астон Вилла» прекрасно проводит чемпионат, команда Унаи Эмери вышла на второе место, однако испанский наставник посетовал на то, что график игр в Англии слишком плотен.

- Это сложно, слишком много матчей. Очень, очень много на самом деле. Я точно могу сказать, что игрокам нелегко. Мне кажется, что количество травмированных в различных командах много больше обычного, - цитирует слова Эмери итальянское новостное агентство ITASportPress.

В следующем туре английского чемпионата «Астон Вилле» предстоит сыграть на выезде с «Эвертоном», это случится четырнадцатого января.


Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Унаи Эмери Астон Вилла
Подпишитесь на Евро-Футбол:
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Комментарии Все комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику.
Пока комментариев нет, напишите первым!
Футбол онлайн
02.01.24 в 22:30
Вест Хэм Вест Хэм
Брайтон Брайтон
2.60 3.75 2.50
Видео
Все матчи
Новости
Telegram
Читайте нас в Telegram. Подписывайтесь!
Сегодня, 02 Января
16:51 · Англия. Премьер-лига
​Регилон возвращается в «Тоттенхэм» из «Манчестер Юнайтед»
16:48 · Англия. Премьер-лига
​Санчо ударился во все тяжкие - игрок не покидает клубы и дискотеки
16:12 · Англия. Премьер-лига
Президент «Реала» хочет подписать Мбаппе и Холанна
15:41 · Англия. Чемпионшип
​Руни берёт паузу в тренерской карьере
15:27 · Англия. Чемпионшип
Руни после увольнения: Мне не хватило времени
14:57 · Англия. Премьер-лига
​Салах: «В перерыве подумал: ты собираешься уехать в сборную с такой игрой?»
14:56 · Англия. Премьер-лига
​Эмери пожаловался на слишком плотный график
14:43 · Англия. Премьер-лига
​Клопп пошутил о возвращении де Брёйне
14:28 · Англия. Премьер-лига
​«Манчестер Юнайтед» запланировал переговоры по Гринвуду
12:29 · Англия. Премьер-лига
Терри - о пенальти «Ливерпуля»: «Это же нырок, я в шоке» 1
12:09 · Англия. Премьер-лига
Серхи Роберто может перебраться в АПЛ
11:46 · Англия. Премьер-лига
Каррагер: «У «Арсенала» нет игроков, способных добыть титул» 3
11:31 · Англия. Премьер-лига
Каземиро больше не сыграет за «Манчестер Юнайтед» 2 слухи
11:18 · Англия. Премьер-лига
Бонуччи мог перейти в «Манчестер Сити» за 100 миллионов евро
11:04 · Англия. Премьер-лига
3 клуба АПЛ претендуют на Тодибо
Все новости
Рекомендуем