​Эмери пожаловался на слишком плотный график

«Астон Вилла» прекрасно проводит чемпионат, команда Унаи Эмери вышла на второе место, однако испанский наставник посетовал на то, что график игр в Англии слишком плотен.

- Это сложно, слишком много матчей. Очень, очень много на самом деле. Я точно могу сказать, что игрокам нелегко. Мне кажется, что количество травмированных в различных командах много больше обычного, - цитирует слова Эмери итальянское новостное агентство ITASportPress.

В следующем туре английского чемпионата «Астон Вилле» предстоит сыграть на выезде с «Эвертоном», это случится четырнадцатого января.