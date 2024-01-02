​Клопп пошутил о возвращении де Брёйне

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп высказался о лидерстве его команды в турнирной таблице Премьер-лиги. Давая комментарий, немецкий специалист упомянул возвращение в строй хавбека «Манчестер Сити» Кевина де Брёйне.

«Всё положительно, никаких сомнений. Но ещё на прошлой неделе – кажется, будто это было несколько часов назад – здесь был «Арсенал». Они опустились, как и «Тоттенхэм». А Кевин де Брёйне начинает разогреваться. Всю страну начинает трясти», - сказал Клопп Sky Sports.

Напомним, что в первый вечер 2024 года «Ливерпуль» на своём поле обыграл «Ньюкасл» со счётом 4:2.