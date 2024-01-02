​«Манчестер Юнайтед» запланировал переговоры по Гринвуду

По ходу января «Манчестер Юнайтед» собирается провести переговоры по будущему нападающего Мэйсона Гринвуда. Об этом рассказывает The Athletic.

В настоящий момент 22-летний Гринвуд выступает за «Хетафе» в аренде. Интерес к молодому футболисту проявляют испанские гранды – «Барселона» и «Атлетико».

В сезоне 2023/2024 Мэйсон Гринвуд провёл 15 официальных матчей, в которых записал на свой счёт пять голов и четыре результативных паса на партнёров. Эксперты авторитетного портала Transfermarkt оценивают футболиста в 7,5 миллиона евро.

Напомним, что в прошлом году «Манчестер Юнайтед» решил не восстанавливать Гринвуда в первой команде, несмотря на снятие с него обвинений в насилии.