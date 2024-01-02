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Терри - о пенальти «Ливерпуля»: «Это же нырок, я в шоке»

02 Января 2024 • 12:29 Комментировать

Бывший защитник лондонского «Челси» и сборной Англии Джон Терри прокомментировал пенальти «Ливерпуля» в поединке против «Ньюкасла» при счете 3:2.

«Разве это пенальти? Это же нырок, я в шоке. Самое страшное то, что ВАР не исправил это», - гласит сообщение Джона в социальных сетях.

Напомним, что встреча завершилась результативной победой команды Юргена Клоппа со счетом 4:2.

После 20 проведенных туров чемпионата Англии «Ливерпуль» набрал 45 баллов и занимает первое место в турнирной таблице. Мерсисайдцы опережают ближайшего преследователя на три очка.

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