Серхи Роберто может перебраться в АПЛ

Защитник «Барселоны» Серхи Роберто может продолжить карьеру в лондонском «Арсенале».

Как утверждает Diario Sport, «Арсенал» уже направил запрос в каталонский клуб об уточнении возможности данного трансфера. По сведениям источника, в услугах Роберто заинтересован наставник «канониров» Микель Артета. При этом сообщается, что сам игрок не хочет покидать «Барселону» и ожидает от «сине-гранатовых» предложение о новом контракте.

В текущем сезоне Роберто появился на поле в восьми матчах с учетом всех турниров и отметился тремя забитыми мячами. Трудовой договор футболиста с «Барселоной» рассчитан до середины 2024 года.