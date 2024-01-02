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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

Каррагер: «У «Арсенала» нет игроков, способных добыть титул»

02 Января 2024 • 11:46 Комментировать

Бывший защитник сборной Англии и «Ливерпуля», а сейчас футбольный эксперт Джейми Каррагер высказался касательно шансов лондонского «Арсенала» выиграть чемпионский титул в нынешнем сезоне АПЛ.

«Ливерпуль» брал чемпионство благодаря усилиям Салаха. «Сити» тоже становился чемпионом, когда в атаке был Агуэро. Сейчас у них есть Холанн. Есть ли у «канониров» игроки, которые могут привести команду к титулу? Не думаю», - передает слова эксперта Sky Sports.

«Арсенал» потерпел два подряд поражения в рамках Английской премьер-лиги. После 20 проведенных туров подопечные Микеля Артеты занимают четвертое место в турнирной таблице.

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