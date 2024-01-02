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Каземиро больше не сыграет за «Манчестер Юнайтед» слухи

02 Января 2024 • 11:31 Комментировать (1)

Бразильский полузащитник Каземиро больше не сыграет за «Манчестер Юнайтед». Как сообщил журналист Ричард Киз, футболист очень близок к уходу из манкунианского клуба в январское трансферное окно.

Среди вариантов продолжения карьеры Каземиро называются клубы из чемпионата Саудовской Аравии. Также интерес к южноамериканцу проявляет французский «ПСЖ».

В нынешнем сезоне Английской премьер-лиги 31-летний полузащитник провел восемь матчей, в которых записал на свой счет один забитый мяч.

Трансферная стоимость Каземиро оценивается в 30 миллионов евро. Он связан контрактом с «МЮ» до середины 2026 года.

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Комментарии (1) Все комментарии
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ivan_petrenko95
02 Января 2024 в 13:34
как же быстро этот унылый клуб гасит талант футболистов. пару лет назад был одним из лучших опорников мира. но в аравию ему рановато, еще пару лет думаю в хорошем клубе сможет поиграть, псж например опорник точно не помешает, почему бы и нет. и бавария вроде искала опорника
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