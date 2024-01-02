Бразильский полузащитник Каземиро больше не сыграет за «Манчестер Юнайтед». Как сообщил журналист Ричард Киз, футболист очень близок к уходу из манкунианского клуба в январское трансферное окно.

Среди вариантов продолжения карьеры Каземиро называются клубы из чемпионата Саудовской Аравии. Также интерес к южноамериканцу проявляет французский «ПСЖ».

В нынешнем сезоне Английской премьер-лиги 31-летний полузащитник провел восемь матчей, в которых записал на свой счет один забитый мяч.

Трансферная стоимость Каземиро оценивается в 30 миллионов евро. Он связан контрактом с «МЮ» до середины 2026 года.