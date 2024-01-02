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Бонуччи мог перейти в «Манчестер Сити» за 100 миллионов евро

02 Января 2024 • 11:18 Комментировать
Ньюкасл
...
Манчестер Сити
13.01 20:30

Центральный защитник «Униона» Леонардо Бонуччи поделился информацией о несостоявшемся переходе в «Манчестер Сити».

— В 2016 году я мог оказаться в «Манчестер Сити». Клуб предложил «Ювентусу» 100 миллионов, но я принял решение остаться», — цитирует Бонуччи The Sun.

Футболист добавил, что играть в команде Хосепа Гвардиолы было бы для него большим достижением, но отметил, что всегда слушал свое сердце, поэтому и остался в «Ювентусе».

С сентября этого года 36-летний игрок пополнил состав «Униона». В нынешнем сезоне Бонуччи появился на поле в десяти матчах с учетом всех турниров и отметился одним забитым мячом.

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Евро-Футбол.Ру,
Ювентус Манчестер Сити Леонардо Бонуччи Унион Берлин ещё теги

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НЬЮКАСЛ МАНЧЕСТЕР СИТИ
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