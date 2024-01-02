3 клуба АПЛ претендуют на Тодибо

Защитник «Ниццы» Жан-Клер Тодибо имеет несколько вариантов трудоустройства в Английской премьер-лиге. Об этом рапортуют журналисты Footmercato.

По сведениям источника, заинтересованность в подписании игрока проявляют сразу три клуба. Речь идет о «Манчестер Юнайтед», «Челси» и «Тоттенхэме». Трансферная стоимость Жан-Клера оценивается в 30 миллионов евро. Срок действующего контракта между защитником и «Ниццей» рассчитан до конца июня 2027 года.

В нынешнем сезоне Тодибо провел 12 поединков во всех турнирах, в которых записал на свой счет одну голевую передачу.