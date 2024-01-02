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«Реал», «Манчестер Юнайтед» и «Барселона»: назван самый дорогой клуб мира

02 Января 2024 • 10:43 Комментировать (1)

Журнал Forbes назвал самые дорогие футбольные клубы мира. Первое место занял мадридский «Реал», стоимость которого составляет почти 5,5 миллиарда евро.

На второй строчке рейтинга находится «Манчестер Юнайтед» (5,4 миллиарда), а на третьей – каталонская «Барселона» (4,9 млрд).

Далее расположились «Ливерпуль» (4,7), «Манчестер Сити» (4,5), «Бавария» (4,3), «ПСЖ» (3,8), «Челси» (2,8), «Тоттенхэм» (2,5) и «Арсенал» (2,4).

Мадридский «Реал» лидирует в нынешнем розыгрыше испанского чемпионата. «Королевский» клуб набрал 45 баллов после 18 туров. В плей-офф Лиги чемпионов мадридцы встретятся с «РБ Лейпцигом».

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Комментарии (1) Все комментарии
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cabo verde
02 Января 2024 в 10:52
мю в этом плане удивляет
команда уже более 10 лет не является одной из доминирующих сил в Европе
да чего уж там - даже в АПЛ
полностью устаревшая инфраструктура, дырявый стадион
а стоимость клуба космическая и только растет
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