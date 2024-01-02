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Соучек продлил контракт с «Вест Хэмом» официально

02 Января 2024 • 09:46 Комментировать

Полузащитник Томаш Соучек подписал новое трудовое соглашение с лондонским «Вест Хэмом», об этом сообщается на официальном сайте клуба. Контракт между сторонами рассчитан до 2027 года.

Цвета «молотобойцев» Соучек защищает с 2020 года. В составе лондонского коллектива Томаш провел 182 встречи, в которых отметился 30 забитыми мячами.

В нынешнем розыгрыше чемпионата Англии полузащитник провел 18 поединков, в которых отметился пятью забитыми мячами и одной голевой передачей.

После 19 проведенных матчей «Вест Хэм» набрал 33 балла и находится на шестой позиции в турнирной таблице.

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Евро-Футбол.Ру,
Вест Хэм Томаш Соучек
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