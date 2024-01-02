Два клуба хотят купить Варана

Защитник сборной Франции и «Манчестер Юнайтед» Рафаэль Варан может сменить команду в ближайшем будущем.

Как информирует посредством социальных сетей инсайдер Бен Джейкобс, у 30-летнего игрока есть варианты трудоустройства в чемпионате Саудовской Аравии. Заинтересованность в подписании Варана проявляют два клуба: «Аль-Иттихад» и «Аль-Наср».

Действующий контракт Варана с «красными дьяволами» рассчитан до середины 2025 года. Его трансферная стоимость оценивается в 25 миллионов евро. В текущем сезоне Рафаэль провел 16 поединков, в которых записал на свой счет один гол.

Защитник «Манчестер Юнайтед» Варан удивил выбором нового клуба