Артета рассказал о травме Зинченко

Наставник лондонского «Арсенала» Микель Артета высказался о повреждении защитника команды Александра Зинченко.

«Он почувствовал дискомфорт в икроножной мышце. Александр пройдет медицинское обследование, после чего будет ясно, сколько ему придется пропустить», - передает слова испанского специалиста Football London.

Зинченко перешел в «Арсенал» из «Манчестер Сити» в 2022 году. Срок трудового договора между сторонами истекает в 2026 году.

В текущем сезоне Александр сыграл 24 поединка, записав на свой счет один забитый мяч и одну голевую передачу.

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