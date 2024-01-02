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Артета рассказал о травме Зинченко

02 Января 2024 • 09:26 Комментировать

Наставник лондонского «Арсенала» Микель Артета высказался о повреждении защитника команды Александра Зинченко.

«Он почувствовал дискомфорт в икроножной мышце. Александр пройдет медицинское обследование, после чего будет ясно, сколько ему придется пропустить», - передает слова испанского специалиста Football London.

Зинченко перешел в «Арсенал» из «Манчестер Сити» в 2022 году. Срок трудового договора между сторонами истекает в 2026 году.

В текущем сезоне Александр сыграл 24 поединка, записав на свой счет один забитый мяч и одну голевую передачу.

Зинченко попал в топ-11 лучших игроков АПЛ

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Евро-Футбол.Ру,
Арсенал Лондон Микель Артета Александр Зинченко ещё теги
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