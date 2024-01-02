Стадионы Видео Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

Стало известно имя лучшего дриблёра 2023 года в топ-5 лигах Европы

02 Января 2024 • 09:19 Комментировать

Полузащитник «Манчестер Сити» Жереми Доку является лучшим дриблером 2023 года. Об этом рапортует Squawka.

На счету вингера 133 успешные попытки дриблинга. Второе место по этому показателю занял игрок мюнхенской «Баварии» Лерой Сане (114). Топ-3 замкнул нападающий «Атлетика» Бильбао Нико Уильямс (110).

Напомним, что Доку перебрался в «Манчестер Сити» из «Ренна» минувшим летом за 60 миллионов евро. В сезоне-2023/2024 полузащитник провел 12 поединков, в которых записал на свой счет три забитых мяча и шесть результативных передач. Контракт Жереми с «горожанами» рассчитан до лета 2028 года.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Манчестер Сити Жереми Доку
Подпишитесь на Евро-Футбол:
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Комментарии Все комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику.
Пока комментариев нет, напишите первым!
Футбол онлайн
02.01.24 в 22:30
Вест Хэм Вест Хэм
Брайтон Брайтон
2.60 3.75 2.50
Видео
Все матчи
Новости
Telegram
Читайте нас в Telegram. Подписывайтесь!
Сегодня, 02 Января
11:04 · Англия. Премьер-лига
3 клуба АПЛ претендуют на Тодибо
10:56 · Англия. Премьер-лига
Клопп потерял важную вещь после победы над «Ньюкаслом»
10:43 · Англия. Премьер-лига
«Реал», «Манчестер Юнайтед» и «Барселона»: назван самый дорогой клуб мира 1
09:46 · Англия. Премьер-лига
Соучек продлил контракт с «Вест Хэмом» официально
09:31 · Англия. Премьер-лига
Два клуба хотят купить Варана
09:26 · Англия. Премьер-лига
Артета рассказал о травме Зинченко
09:19 · Англия. Премьер-лига
Стало известно имя лучшего дриблёра 2023 года в топ-5 лигах Европы
08:31 · Англия. Премьер-лига
Томиясу договорился с «Арсеналом»
05:07 · Англия. Премьер-лига
​Салах забил свой 150-й гол за «Ливерпуль» в АПЛ
03:31 · Англия. Премьер-лига
​Салах забил и промазал с пенальти - с игроком «Ливерпуля» такое не случалось почти 10 лет 1
03:20 · Англия. Премьер-лига
​Салах нагнал Холанна в списке бомбардиров АПЛ
03:11 · Англия. Премьер-лига
​«Ньюкасл» повторил абсолютный антирекорд АПЛ
03:06 · Англия. Премьер-лига
​Дубравка: «Сумасшедший матч»
03:02 · Англия. Премьер-лига
​Салах: «Отличный результат»
02:34 · Англия. Премьер-лига
​Хау: «Насыщенная игра»
Все новости
Рекомендуем