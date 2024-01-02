Стало известно имя лучшего дриблёра 2023 года в топ-5 лигах Европы

Полузащитник «Манчестер Сити» Жереми Доку является лучшим дриблером 2023 года. Об этом рапортует Squawka.

На счету вингера 133 успешные попытки дриблинга. Второе место по этому показателю занял игрок мюнхенской «Баварии» Лерой Сане (114). Топ-3 замкнул нападающий «Атлетика» Бильбао Нико Уильямс (110).

Напомним, что Доку перебрался в «Манчестер Сити» из «Ренна» минувшим летом за 60 миллионов евро. В сезоне-2023/2024 полузащитник провел 12 поединков, в которых записал на свой счет три забитых мяча и шесть результативных передач. Контракт Жереми с «горожанами» рассчитан до лета 2028 года.