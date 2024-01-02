Томиясу договорился с «Арсеналом»

Защитник Такэхиро Томиясу близок к подписанию нового трудового соглашения с лондонским «Арсеналом». Об этом посредством социальных сетей сообщил инсайдер Фабрицио Романо.

Игрок и клуб находятся на финальной стадии переговорного процесса. Это будет долгосрочный контракт с повышением заработной платы.

Такэхиро выступает за «канониров» с 2021 года. В нынешнем сезоне 25-летний защитник провел 20 поединков, в которых записал на свой счет один забитый мяч и три результативные передачи. Срок действующего трудового договора между сторонами истекает летом 2025 года. Его ценник – 30 миллионов евро.