​Салах забил свой 150-й гол за «Ливерпуль» в АПЛ

В Англии проходят матчи двадцатого тура Премьер-лиги, «Ливерпуль» обыграл со счетом 4:2 «Ньюкасл». Дублем в этой игре отметился египетский нападающий Мохамед Салах.

Его первый гол, как оказалось, стал для Салаха 150-м в футболке «Ливерпуля» в матчах английской Премьер-лиги. Салах - пятый игрок в истории чемпионата, добравшийся до такого количества голов с одним клубом.

Больше в АПЛ за конкретный клуб забили лишь Гарри Кейн за «Тоттенхэм» (213), Серхио Агуэро за «Манчестер Сити» (184), Уэйн Руни за «Манчестер Юнайтед» (183) и Тьерри Анри за «Арсенал» (175).

В следующем туре английской Премьер-лиги «Ливерпуль» сыграет на выезде с «Борнмутом».