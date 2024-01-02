​Салах забил и промазал с пенальти - с игроком «Ливерпуля» такое не случалось почти 10 лет

В Англии проходят матчи двадцатого тура Премьер-лиги, «Ливерпуль» обыграл со счетом 4:2 «Ньюкасл». Два мяча в этой игре забил египетский нападающий Мохамед Салах, однако он, в то же время, не забил один пенальти.

Как оказалось, Салах стал первым за почти десять лет игроком, который не забил пенальти в матче АПЛ. Предыдущим таким футболистом, забившим и не забившим пенальти в том же матче, был Стивен Джеррард, это случилось 16 марта 2014 года, когда «Ливерпуль» со счетом 3:0 обыграл «Манчестер Юнайтед».

В следующем туре английской Премьер-лиги «Ливерпуль» сыграет на выезде с «Борнмутом».