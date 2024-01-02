​Салах нагнал Холанна в списке бомбардиров АПЛ

В Англии проходят матчи двадцатого тура Премьер-лиги, «Ливерпуль» обыграл со счетом 4:2 «Ньюкасл». Два мяча в этой игре забил египетский нападающий Мохамед Салах, который настиг в списке лучших бомбардиров английского чемпионата Эрлинга Холанна, временно выбывшего из строя из-за травмы. У обоих по четырнадцать голов.

Но, в то же время, Салах делит первое место в лиге и по количеству голевых передач. Их у него восемь, равно как и у Олли Уоткинса из «Астон Виллы».

В следующем туре английской Премьер-лиги «Ливерпуль» сыграет на выезде с «Борнмутом». Но это случится лишь 21 января.