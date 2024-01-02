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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

​«Ньюкасл» повторил абсолютный антирекорд АПЛ

02 Января 2024 • 03:11 Комментировать

В Англии проходят матчи двадцатого тура Премьер-лиги, «Ливерпуль» обыграл со счетом 4:2 «Ньюкасл». Как оказалось, это был уже двадцать восьмой подряд гостевой матч против «Ливерпуля» для «Ньюкасла», в котором «сороки» не смогли выиграть. В последний раз победа «Ньюкасла» на «Энфилде» имело место 16 апреля 1994 года, тогда «сороки» забили два безответных мяча.

Серия из 28 выездных матчей без побед против конкретного соперника стала повторением антирекорда АПЛ. Его «Ньюкасл» удерживает совместно с «Эвертоном», который также не может выиграть в 28 гостевых матчах кряду - но против «Челси».


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Ньюкасл Ливерпуль
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