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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

​Дубравка: «Сумасшедший матч»

02 Января 2024 • 03:06 Комментировать

В Англии проходят матчи двадцатого тура Премьер-лиги, «Ливерпуль» обыграл со счетом 4:2 «Ньюкасл». Голкипер «сорок» Мартин Дубравка очень старался, чтобы этого не случилось, но не сумел избежать беды. Он прокомментировал итоги матча.

- Сумасшедшая игра. Обе команды создавали возможности. Я хотел помочь одноклубникам. Но соперники создали слишком много голевых шансов. Команда очень хотела получить что-то с этого матча. Нет никаких сомнений в желании и мотивации, - цитирует слова Дубравки BBC Sport.

В следующем туре английского чемпионата «Ньюкаслу» предстоит сыграть с «Манчестер Сити».


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Евро-Футбол.Ру,
Ньюкасл Мартин Дубравка
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