​Дубравка: «Сумасшедший матч»

В Англии проходят матчи двадцатого тура Премьер-лиги, «Ливерпуль» обыграл со счетом 4:2 «Ньюкасл». Голкипер «сорок» Мартин Дубравка очень старался, чтобы этого не случилось, но не сумел избежать беды. Он прокомментировал итоги матча.

- Сумасшедшая игра. Обе команды создавали возможности. Я хотел помочь одноклубникам. Но соперники создали слишком много голевых шансов. Команда очень хотела получить что-то с этого матча. Нет никаких сомнений в желании и мотивации, - цитирует слова Дубравки BBC Sport.

В следующем туре английского чемпионата «Ньюкаслу» предстоит сыграть с «Манчестер Сити».