​Салах: «Отличный результат»

В Англии проходят матчи двадцатого тура Премьер-лиги, «Ливерпуль» обыграл со счетом 4:2 «Ньюкасл». Автором дубля стал египетский нападающий Мохамед Салах, который прокомментировал игру. Он заявил, что его команда добилась отличного результата:

- Это отличный результат по итогам очень интенсивной игры. Мы должны сохранять спокойствие и играть подобным образом в каждом матче. Мы верим в то, что можно выиграть титул. Надо работать на тренировках и выражать это на поле, - цитирует слова Салаха BBC Sport.

В следующем туре чемпионата «Ливерпуль» сыграет в гостях с «Борнмутом».