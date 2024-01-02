​Хау: «Насыщенная игра»

В Англии проходят матчи двадцатого тура Премьер-лиги, «Ливерпуль» обыграл со счетом 4:2 «Ньюкасл». Наставник «Ньюкасла» Эдди Хау прокомментировал итоги прошедшего матча, он назвал игру «очень насыщенной»:

- В матче много чего произошло. Я разочарован тем, как мы защищались. Думаю, что второго пенальти не должно было быть. Да и первый был очень легким, там почти не было контакта. Тем не менее, я считаю, что игроки сделали все возможное. Результаты придут, - цитирует слова Хау BBC Sport.

В следующем туре «Ньюкаслу» предстоит другой непростой матч - с чемпионом страны «Манчестер Сити».