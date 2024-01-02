​Клопп: «Супер-игра»

В Англии проходят матчи двадцатого тура Премьер-лиги, «Ливерпуль» обыграл со счетом 4:2 «Ньюкасл». Немецкий наставник «Ливерпуля» Юрген Клопп прокомментировал итоги матча и похвалил автора дубля - Мохамеда Салаха.

- Мохамед - машина для забивания голов. Вся команда провела отличную игру. Мы очень хорошо начали. Счет не стал больше только благодаря голкиперу «Ньюкасла». Супер-игра. Мне она очень понравилась, если не считать того, что мы получили два мяча. Шоу должно продолжаться, - ликует Клопп, слова которого цитирует BBC Sport.

«Ливерпуль» лидирует в турнирной таблице английского чемпионата.