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​Клопп: «Супер-игра»

02 Января 2024 • 02:26 Комментировать

В Англии проходят матчи двадцатого тура Премьер-лиги, «Ливерпуль» обыграл со счетом 4:2 «Ньюкасл». Немецкий наставник «Ливерпуля» Юрген Клопп прокомментировал итоги матча и похвалил автора дубля - Мохамеда Салаха.

- Мохамед - машина для забивания голов. Вся команда провела отличную игру. Мы очень хорошо начали. Счет не стал больше только благодаря голкиперу «Ньюкасла». Супер-игра. Мне она очень понравилась, если не считать того, что мы получили два мяча. Шоу должно продолжаться, - ликует Клопп, слова которого цитирует BBC Sport.

«Ливерпуль» лидирует в турнирной таблице английского чемпионата.


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Евро-Футбол.Ру,
Ливерпуль Юрген Клопп
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