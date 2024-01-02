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«Ливерпуль» ушёл в отрыв, забив 4 гола «Ньюкаслу»

02 Января 2024 • 01:00 Комментировать (4)
Ливерпуль
4:2
Ньюкасл

В первом матче нового года в Премьер-лиге «Ливерпуль» играл дома против «Ньюкасла», который проигрывает почти все поединки подряд. Вот и сегодня «красные» доминировали и победили, пускай и не без приключений.

Дарвин Нуньес мог открывать счет, но с нескольких метров попал во вратаря, а Кёртис Джонс  на добивании - в защитника. Нуньес оказался один на один с голкипером и снова его не переиграл, а вот Луис Диас добавил мяч в сетку, но вне игры всё отменяет. Уже Диас в похожей ситуации, и его сбили - пенальти. Мохамед Салах сильно пробил по центру - парировано. Снова выход один на один у Нуньеса и два удара - Мартин Дубравка творит чудеса. В ответ Дэн Бёрн забил головой, но вне игры фиксируется в ранней стадии атаки. Трент Александер-Арнольд с острого угла пробил в дальнюю штангу. 0:0 после мегасобытийного первого тайма.

После перерыва Нуньес покатил на Салаха, а тот в касание открыл счет. Два шанса Нуньеса - вратарь выручил. Александр Исак вернул интригу, реализовав выход один на один - 1:1. Удар Салаха нейтрализовал голкипером, а добивание Джонса блокировано защитником на ленточке. Лишь на 74-й минуте всё встало на свои места. Диогу Жота с угла вратарской прострелил на Джонса - 2:1. Коди Гакпо получил эффектный пас от Салаха и не сплоховал, снова гол. Свен Ботман после углового не оставил шансов голкиперу - 3:2. Жота заработал пенальти, оказавшись сам перед воротами, а Салах с точки развел мяч и вратаря по углам.

«Ливерпуль» упрочил лидерство, оторвавшись на три очка от «Астон Виллы», «сороки» - девятые.

Протокол игры  
Ливерпуль4:2Ньюкасл
(1:0) Салах Мохамед49'  
  54'Исак Александр (1:1)
(2:1) Джонс Кёртис74'  
(3:1) Гакпо Коди78'  
  81'Ботман Свен (3:2)
(4:2) Салах Мохамед86'  
Алиссон БекерАлександер-Арнольд Трент  45'Конате ИбраимаВан Дейк ВиргилГомес ДжоСобослаи Доминик 64' (Жота Диогу ( 64') Эндо Ватару  66' 76' (Макаллистер Алексис ( 76') Джонс КёртисСалах МохамедНуньес Дарвин 64' (Гакпо Коди ( 64') Диас Луис  45' 64' (Гравенберх Райан ( 64')
Запасные: Келлехер КаомхинМакКоннелл ДжеймсЭллиотт ХарвиКуанса ДжареллБрэдли Конор
Дубравка Мартин  84'Ливраменто ВалентиноШёр ФабианБотман СвенБёрн Дэн 82' (Ласcеллс Джамал ( 82') Гимараэс Бруно  28'Лонгстафф Шон  89'Майли Льюис  45' 54' (Альмирон Мигель ( 54') Гордон ЭнтониИсак АлександрЖоэлинтон  67' 82' (Холл Льюис ( 82')
Запасные: Мерфи АлексРитчи МэттКариус ЛорисДамметт ПолКрафт ЭмильГиллеспи Марк
01 января. Стадион "Энфилд".

 

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Евро-Футбол.Ру,
Ньюкасл Ливерпуль

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Комментарии (4) Все комментарии
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ингерман
02 Января 2024 в 02:17
ай а ведь так жаль што ж и в не вазьмец титул.. хе..
ингерман
02 Января 2024 в 02:03
ай... пепка-физрук долж0н взяць титул.. )))
Oleg-Chelsea
02 Января 2024 в 01:19
Думаю, что Ливерпуль будет чемпионом Англии
Zed2891
02 Января 2024 в 01:07
Вот красавцы, должны быть чемпионами.
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