«Ливерпуль» ушёл в отрыв, забив 4 гола «Ньюкаслу»

В первом матче нового года в Премьер-лиге «Ливерпуль» играл дома против «Ньюкасла», который проигрывает почти все поединки подряд. Вот и сегодня «красные» доминировали и победили, пускай и не без приключений.

Дарвин Нуньес мог открывать счет, но с нескольких метров попал во вратаря, а Кёртис Джонс на добивании - в защитника. Нуньес оказался один на один с голкипером и снова его не переиграл, а вот Луис Диас добавил мяч в сетку, но вне игры всё отменяет. Уже Диас в похожей ситуации, и его сбили - пенальти. Мохамед Салах сильно пробил по центру - парировано. Снова выход один на один у Нуньеса и два удара - Мартин Дубравка творит чудеса. В ответ Дэн Бёрн забил головой, но вне игры фиксируется в ранней стадии атаки. Трент Александер-Арнольд с острого угла пробил в дальнюю штангу. 0:0 после мегасобытийного первого тайма.

После перерыва Нуньес покатил на Салаха, а тот в касание открыл счет. Два шанса Нуньеса - вратарь выручил. Александр Исак вернул интригу, реализовав выход один на один - 1:1. Удар Салаха нейтрализовал голкипером, а добивание Джонса блокировано защитником на ленточке. Лишь на 74-й минуте всё встало на свои места. Диогу Жота с угла вратарской прострелил на Джонса - 2:1. Коди Гакпо получил эффектный пас от Салаха и не сплоховал, снова гол. Свен Ботман после углового не оставил шансов голкиперу - 3:2. Жота заработал пенальти, оказавшись сам перед воротами, а Салах с точки развел мяч и вратаря по углам.

«Ливерпуль» упрочил лидерство, оторвавшись на три очка от «Астон Виллы», «сороки» - девятые.