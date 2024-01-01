Фирмино и Фабиньо временно вернулись в «Ливерпуль»

Бывшие игроки «Ливерпуля» Роберто Фирмино и Фабиньо прибыли 1 января на «Энфилд», чтобы поддержать бывших одноклубников в матче 20-го тура Премьер-лиги против «Ньюкасла». Прошлым летом этот дуэт перебрался в Саудовскую Аравию, Фирмино стал игроком «Аль-Ахли», а Фабиньо - в «Аль-Иттихад». В аравийском чемпионате перерыв до февраля.

Фирмино может преследовать еще одну цель - в Европе открылось зимнее трансферное окно, и 32-летний форвард, по слухам, может вернуться на Британские острова, так как находится в не лучшей форме. Интерес к нему также проявляют другие клубы из Саудовской Аравии и турецкие команды.