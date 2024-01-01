​«Ливерпуль» объявил состав на игру с «Ньюкаслом»

В Англии начались матчи двадцатого тура чемпионата Премьер-лиги, «Ливерпуль», лидирующий в турнирной таблице, принимает в домашних условиях «Ньюкасл». Накануне игры немецкий наставник «Ливерпуля» Юрген Клопп выбрал и объявил стартовый состав своей команды. Ниже можно ознакомиться с ним:

«Ливерпуль»: Алиссон, Гомес, Эндо, Ван Дейк, Конате, Диас, Слобослаи, Нуньес, Салах, Джонс, Александер-Арнольд.

Следить за событиями игры английского чемпионата между «Ливерпулем» и «Ньюкаслом» можно в формате прямой онлайн-трансляции. Ссылка на нее доступна на нашем сайте.