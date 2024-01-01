​«Ни минуты покоя» - Эмилиано Мартинес описал тренировки Эмери

Аргентинский голкипер Эмилиано Мартинес описал тренировки в «Астон Вилле» под началом Унаи Эмери, который возглавил клуб чуть более года назад и почти сразу вывел его «в люди» - сейчас «вилланов» даже считают претендентами на титул.

- У него очень интенсивные тренировки. Да и вообще, он интенсивен во всем. В общении, в командных брифингах, нам нет ни минуты покоя, - цитирует слова аргентинского голкипера итальянское новостное агентство ITASportPress.

Сейчас «Астон Вилла» занимает второе место в турнирной таблице английского чемпионата. В следующем туре команда Эмери сыграет с «Эвертоном».