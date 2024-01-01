Стадионы Видео Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

​«Ни минуты покоя» - Эмилиано Мартинес описал тренировки Эмери

01 Января 2024 • 22:04 Комментировать

Аргентинский голкипер Эмилиано Мартинес описал тренировки в «Астон Вилле» под началом Унаи Эмери, который возглавил клуб чуть более года назад и почти сразу вывел его «в люди» - сейчас «вилланов» даже считают претендентами на титул.

- У него очень интенсивные тренировки. Да и вообще, он интенсивен во всем. В общении, в командных брифингах, нам нет ни минуты покоя, - цитирует слова аргентинского голкипера итальянское новостное агентство ITASportPress.

Сейчас «Астон Вилла» занимает второе место в турнирной таблице английского чемпионата. В следующем туре команда Эмери сыграет с «Эвертоном».

Оценить новость
- 1
Евро-Футбол.Ру,
Унаи Эмери Эмилиано Мартинес Астон Вилла ещё теги
Подпишитесь на Евро-Футбол:
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Комментарии Все комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику.
Пока комментариев нет, напишите первым!
Горячие обсуждения
«Арсенал» уступил «Фулхэму» и не смог закончить год первым 11
С наступающим Новым годом! 2024! 5
«Барселона» пропустит клубный чемпионат мира — известна причина 4
Леау: Надеюсь, однажды я стану капитаном «Милана» 4
Роналду, затмевающий Месси, старый добрый «Арсенал» и воспрянувший «Челси» 3
Футбол онлайн
Перерыв
Ливерпуль Ливерпуль
Ньюкасл Ньюкасл
0
0
1.67 4.00 5.00
Видео
02.01.24 в 22:30
Вест Хэм Вест Хэм
Брайтон Брайтон
2.60 3.75 2.50
Видео
Все матчи
Новости
Telegram
Читайте нас в Telegram. Подписывайтесь!
01 Января
23:59 · Англия. Премьер-лига
Фирмино и Фабиньо временно вернулись в «Ливерпуль»
22:30 · Англия. Премьер-лига
«Ливерпуль» - «Ньюкасл»: прямая трансляция, составы, онлайн - 0:0
22:12 · Англия. Премьер-лига
​«Ливерпуль» объявил состав на игру с «Ньюкаслом»
22:04 · Англия. Премьер-лига
​«Ни минуты покоя» - Эмилиано Мартинес описал тренировки Эмери
21:38 · Англия. Премьер-лига
​Гиггз хочет стать тренером клуба, в котором он уже является... совладельцем
20:24 · Англия. Премьер-лига
«Ливерпуль» готов побороться с «Реалом» за Мбаппе 2
19:15 · Англия. Премьер-лига
Рафаэл Леау нужен Юргену Клоппу слухи
17:57 · Англия. Премьер-лига
Райс – об игре «Арсенала»: «Сейчас не время паниковать»
17:20 · Англия. Премьер-лига
«Тоттенхэм» и «Ливерпуль» хотят прибрести игрока сборной Японии слухи
17:07 · Англия. Премьер-лига
​«Лиону» интересен форвард «Эвертона»
16:37 · Англия. Премьер-лига
Варан не решил, оставаться ли в «Манчестер Юнайтед»
15:55 · Англия. Премьер-лига
​Артета ушёл от ответа на вопрос о трансферах
15:00 · Англия. Премьер-лига
​Грилиш высказался об ограблении его дома
14:52 · Англия. Премьер-лига
«Тоттенхэм» договорился о новом контракте с полузащитником
14:45 · Англия. Премьер-лига
Донни ван де Бек перешёл во франкфуртский «Айнтрахт» из «Манчестер Юнайтед» официально
Все новости
Рекомендуем