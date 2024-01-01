​Гиггз хочет стать тренером клуба, в котором он уже является... совладельцем

Райан Гиггз мечтает вернуться к тренерской работе, и он намерен возглавить «Сэлфорд Сити» - клуб, в котором он уже является совладельцем наряду с Петером Лимом, также владеющим и испанской «Валенсией». А еще 50 процентов акций клуба принадлежат целому конгломерату игроков из бывшего «Манчестер Юнайтед» - Дэвид Бекхэм, Ники Батт, Пол Скоулз, Гари и Фил Невиллы.

Сэлфорд - это пригород Манчестера, отсюда и такой интерес к клубу. Несколько лет назад перед клубом была поставлена задача выйти в Премьер-лигу, но пока что команда добралась только до четвертой по силе лиги. Возможно, Гиггз в качестве тренера и станет тем «волшебным пендалем», который принесет долгожданный рывок.