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​Гиггз хочет стать тренером клуба, в котором он уже является... совладельцем

01 Января 2024 • 21:38 Комментировать

Райан Гиггз мечтает вернуться к тренерской работе, и он намерен возглавить «Сэлфорд Сити» - клуб, в котором он уже является совладельцем наряду с Петером Лимом, также владеющим и испанской «Валенсией». А еще 50 процентов акций клуба принадлежат целому конгломерату игроков из бывшего «Манчестер Юнайтед» - Дэвид Бекхэм, Ники Батт, Пол Скоулз, Гари и Фил Невиллы.

Сэлфорд - это пригород Манчестера, отсюда и такой интерес к клубу. Несколько лет назад перед клубом была поставлена задача выйти в Премьер-лигу,  но пока что команда добралась только до четвертой по силе лиги. Возможно, Гиггз в качестве тренера и станет тем «волшебным пендалем», который принесет долгожданный рывок.


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Евро-Футбол.Ру,
Райан Гиггз Сэлфорд Сити
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