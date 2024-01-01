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«Ливерпуль» готов побороться с «Реалом» за Мбаппе

01 Января 2024 • 20:24 Комментировать (1)
Ливерпуль
...
Ньюкасл
1 1.45 X 5.00 2 6.80
Через 1 ч. 41 мин.

Если раньше мадридский «Реал» постоянно пытался заполучить форварда «ПСЖ» Килиана Мбаппе и невольно помогал французскому игроку выбивать себе космические условия нового контракта, то сейчас уже испанцы могут финансово пострадать.

Как сообщает le_Parisien, в борьбу за звездного нападающего готов включиться «Ливерпуль», и таким образом цена за Мбаппе может существенно измениться в большую сторону. «Красные» надеются, что Килиан Мбаппе станет заменой Мохамеду Салаху, к которому есть предметный интерес от коллективов Саудовской Аравии.

Напомним, что у форварда остается полгода по контракту с «ПСЖ», и он имеет право вести переговоры с другими клубами.

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Комментарии (1) Все комментарии
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Cruyff
01 Января 2024 в 20:28
они не потянут его запросы
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