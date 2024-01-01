«Ливерпуль» готов побороться с «Реалом» за Мбаппе

Если раньше мадридский «Реал» постоянно пытался заполучить форварда «ПСЖ» Килиана Мбаппе и невольно помогал французскому игроку выбивать себе космические условия нового контракта, то сейчас уже испанцы могут финансово пострадать.

Как сообщает le_Parisien, в борьбу за звездного нападающего готов включиться «Ливерпуль», и таким образом цена за Мбаппе может существенно измениться в большую сторону. «Красные» надеются, что Килиан Мбаппе станет заменой Мохамеду Салаху, к которому есть предметный интерес от коллективов Саудовской Аравии.

Напомним, что у форварда остается полгода по контракту с «ПСЖ», и он имеет право вести переговоры с другими клубами.