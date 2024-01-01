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Рафаэл Леау нужен Юргену Клоппу слухи

01 Января 2024 • 19:15 Комментировать

Нападающий «Милана» Рафаэл Леау может продолжить карьеру в «Ливерпуле», об этом сообщает Sky Sport.

По данным источника, в услугах игрока сборной Португалии заинтересован лично главный тренер «мерсисайдцев» Юрген Клопп.

Напомним, что 24-летний футболист минувшим летом продлил контракт с итальянской командой, который теперь рассчитан до 30 июня 2028 года. Портал Transfermarkt оценивает его в 90 миллионов евро.

В текущем сезоне Леау принял участие в 20 играх во всех турнирах, в которых поразил ворота соперников четыре раза и отметился пятью результативными передачами партнерам по команде.

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