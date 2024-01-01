Райс – об игре «Арсенала»: «Сейчас не время паниковать»

Полузащитник «Арсенала» Деклан Райс высказался о перспективах лондонской команды в борьбе за титул в нынешнем сезоне Английской премьер-лиги.

Игрок отметил, что не обращает внимание на положение в турнирной таблице, к тому же многие средства массовой информации только и говорят о чемпионстве, но он дал понять, что игроки стараются не думать об этом.

«Это всего лишь всплеск на пути, но сейчас не время паниковать. Нам нужно сохранять позитивный настрой», - цитирует Райса BBC.

На данный момент подопечные Микеля Артеты занимаю четвертое место в турнирной таблице, уступая «Ливерпулю», у которого игра в запасе, два балла.