«Тоттенхэм» и «Ливерпуль» заинтересованы в услугах центрального защитника мёнхенгладбахской «Боруссии» Ко Итакуры, об этом в социальной сети сообщил инсайдер Фабрицио Романо.

По данным источника, «мерсисайдцы» неоднократно посылали своих скаутов следить за выступлениями Итакуры. «Шпоры» также следили за ним, поскольку Анге Постекоглу хотел заполучить его, когда работал в «Селтике».

Контракт Итакуры с «Боруссией» рассчитан до лета 2026 года. Портал Transfermarkt оценивает его в 15 миллионов евро.

В текущем сезоне игрок сборной Японии принял участие в восьми играх, в которых отметился двумя забитыми мячами.