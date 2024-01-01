​«Лиону» интересен форвард «Эвертона»

Нападающий «Эвертона» Арно Данджума находится на радаре французского «Лиона». Как сообщает в социальных сетях журналист Фабрицио Романо, «ткачи» заинтересованы в этом футболисте, но переговорный процесс пока не продвигается.

В сезоне 2023/2024 Данджума провёл за «Эвертон» 16 официальных матчей. В них защитник записал на свой счёт два гола.

Стоит сказать, что Арно Данджума выступает за «Эвертон» в аренде. Права на футболиста принадлежат «Вильярреалу».

Данджума оценивается специалистами авторитетного портала Transfermarkt в 17 миллионов евро.