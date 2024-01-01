Варан не решил, оставаться ли в «Манчестер Юнайтед»

С 1 января защитник «Манчестер Юнайтед» Рафаэль Варан имеет право вести переговоры с иностранными клубами. Ранее сообщалось, что «красные дьяволы» отказались активировать опцию продления контракта с французом из-за денег – клуб хочет договориться с 30-летним игроком о более низкой зарплате.

Как сообщает Manchester Evening News, Варан ещё не решил, принимать ли предложение клуба с более низкой зарплатой. Отмечается, что футболист разочарован тем, как складывается сезон для «Манчестер Юнайтед». При этом менять клубную прописку в январе 30-летний футболист не планирует.

«Манчестер Юнайтед» сейчас занимает седьмое место в таблице АПЛ.