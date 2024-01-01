​Артета ушёл от ответа на вопрос о трансферах

В последнем матче 2023 календарного года «Арсенал» проиграл «Фулхэму» в лондонском дерби со счётом 1:2. Главный тренер «канониров» Микель Артета ответил на вопрос, будет ли клуб совершать трансферы в зимнее окно. Специалист предпочёл не давать конкретного ответа.

«Я хочу, чтобы игроки, которые прошли с нами этот путь – половину сезона – продолжили работать с нами. Вот и всё», - сказал Артета talkSPORT.

На текущий момент «Арсенал» занимает четвёртое место в турнирной таблице чемпионата Англии. От лидирующего «Ливерпуля» команда Микеля Артеты отстаёт на два зачётных балла.