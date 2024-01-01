​Грилиш высказался об ограблении его дома

Дом атакующего полузащитника «Манчестер Сити» Джека Грилиша был ограблен во время недавнего матча команды против «Эвертона». Сам футболист сделал публикацию на этот счёт в социальных сетях.

«Моя семья – это мой мир, и нет ничего важнее, чем обеспечение их безопасности. Это был травмирующий опыт, но я рад, что никто не пострадал.

Люди, совершающие эти ужасные преступления, понятия не имеют, какой ущерб они наносят другим людям. Я надеюсь, что преступники будут найдены и привлечены к ответственности, чтобы другие семьи не прошли через то, что пришлось пережить нам», - написал Грилиш.

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