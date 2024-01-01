Стадионы Видео Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

​Грилиш высказался об ограблении его дома

01 Января 2024 • 15:00 Комментировать

Дом атакующего полузащитника «Манчестер Сити» Джека Грилиша был ограблен во время недавнего матча команды против «Эвертона». Сам футболист сделал публикацию на этот счёт в социальных сетях.

«Моя семья – это мой мир, и нет ничего важнее, чем обеспечение их безопасности. Это был травмирующий опыт, но я рад, что никто не пострадал.

Люди, совершающие эти ужасные преступления, понятия не имеют, какой ущерб они наносят другим людям. Я надеюсь, что преступники будут найдены и привлечены к ответственности, чтобы другие семьи не прошли через то, что пришлось пережить нам», - написал Грилиш.

«Семья была в доме»: Гвардиола высказался об ограблении Грилиша

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Манчестер Сити Джек Грилиш
Подпишитесь на Евро-Футбол:
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Комментарии Все комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику.
Пока комментариев нет, напишите первым!
Горячие обсуждения
«Арсенал» уступил «Фулхэму» и не смог закончить год первым 11
«МЮ» неважно сыграл против «Ноттингем Форест» и потерпел 14-е поражение в сезоне 8
​Артур переходит в «Зенит» - раскрыт игровой номер бразильца в России 6
С наступающим Новым годом! 2024! 5
«Барселона» пропустит клубный чемпионат мира — известна причина 4
Футбол онлайн
01.01.24 в 23:00
Ливерпуль Ливерпуль
Ньюкасл Ньюкасл
1.67 4.00 5.00
Видео
Все матчи
Новости
Telegram
Читайте нас в Telegram. Подписывайтесь!
Сегодня, 01 Января
17:20 · Англия. Премьер-лига
«Тоттенхэм» и «Ливерпуль» хотят прибрести игрока сборной Японии слухи
17:07 · Англия. Премьер-лига
​«Лиону» интересен форвард «Эвертона»
16:37 · Англия. Премьер-лига
Варан не решил, оставаться ли в «Манчестер Юнайтед»
15:55 · Англия. Премьер-лига
​Артета ушёл от ответа на вопрос о трансферах
15:00 · Англия. Премьер-лига
​Грилиш высказался об ограблении его дома
14:52 · Англия. Премьер-лига
«Тоттенхэм» договорился о новом контракте с полузащитником
14:45 · Англия. Премьер-лига
Донни ван де Бек перешёл во франкфуртский «Айнтрахт» из «Манчестер Юнайтед» официально
14:13 · Англия. Премьер-лига
Пирс Морган снова раскритиковал «Арсенал»
31 Декабря
19:11 · Англия. Премьер-лига
​Льорис: «Я буду человеком из «Тоттенхэма» до конца жизни» 1
19:07 · Англия. Премьер-лига
«Тоттенхэм» выиграл последний матч Премьер-лиги в 2023 году
19:00 · Англия. Премьер-лига
«Арсенал» уступил «Фулхэму» и не смог закончить год первым 11
18:52 · Англия. Премьер-лига
​Льорис получил памятную награду от «Тоттенхэма»
18:12 · Англия. Премьер-лига
​«Манчестер Юнайтед» отказался активировать опцию продления контракта с Вараном из-за денег 1
17:29 · Англия. Премьер-лига
Локьер дал понять, что может завершить карьеру после остановки сердца
17:22 · Англия. Премьер-лига
​«Тоттенхэм» согласовал условия контракта с защитником
Все новости
Рекомендуем