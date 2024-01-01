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«Тоттенхэм» договорился о новом контракте с полузащитником

01 Января 2024 • 14:52 Комментировать

Полузащитник Пап Матар Сарр продлит контракт с «Тоттенхэмом». Как сообщает в социальных сетях журналист Фабрицио Романо, ссылаясь на The Athletic, лондонский клуб договорился с 21-летним футболистом о трудовом соглашении до середины 2030 года. В ближайшее время должно последовать официальное объявление.

Всего за «Тоттенхэм» Сарр провёл 33 официальных матча. В них полузащитник записал на свой счёт два гола и три результативных паса на партнёров.

«Тоттенхэм» на текущий момент располагается на пятой позиции в турнирной таблице чемпионата Англии.

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Евро-Футбол.Ру,
Тоттенхэм Пап Матар Сарр
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