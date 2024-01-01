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Донни ван де Бек перешёл во франкфуртский «Айнтрахт» из «Манчестер Юнайтед» официально

01 Января 2024 • 14:45 Комментировать

Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Донни ван де Бек пополнил ряды франкфуртского «Айнтрахта» на правах аренды, об этом сообщает пресс-служба немецкого клуба.

Как сообщает инсайдер Фабрицио Романо, «Айнтрахт» выплатит небольшую комиссию и покроет большую часть зарплаты нидерландца. Опция выкупа, которая составляет примерно 15 миллионов евро, не обязательна.

Соглашение ван де Бека с «красными дьяволами» рассчитано до лета 2025 года.

В текущем сезоне 26-летний футболист провёл на поле всего 21 минуту в двух матчах и, соответственно, не отметился результативными действиями.

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Евро-Футбол.Ру,
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