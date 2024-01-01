Роналду, затмевающий Месси, старый добрый «Арсенал» и воспрянувший «Челси»

Пятёрка от Ришарлисона, тысяча минус шесть передач «Сити»

В пятницу-субботу состоялся очередной тур чемпионата Италии, с субботы по вторник проходит тур в Английской премьер-лиге. «Ливерпуль» сыграет сегодня с «Ньюкаслом» – и в случае победы опередит «Астон Виллу» на три очка. Та после ничьей с «Шеффилд Юнайтед» и поражения от «Манчестер Юнайтед» наконец-то добилась победы. «Вилланы» находились на грани новой потери очков, но дожали «Бёрнли» в большинстве на 89-й минуте.

Также со счётом 3:2 «Челси» обыграл «Лутон Таун» – там «пенсионеры» вели крупно, а в концовке пропустили дважды и поиграли на нервах своих болельщиков. Только второй раз в сезоне и третий в 2023 году «Челси» одержал в АПЛ две победы подряд. В пяти последних матчах «Тоттенхэм» выиграл четырежды, а Ришарлисон забил пять голов. В перерыве игры с «Борнмутом» со «шпорами» со слезами на глазах попрощался Уго Льорис – дальше он будет защищать в МЛС ворота «Лос-Анджелеса».

Лондонский «Арсенал» совсем недавно был лидером АПЛ, но уже выпал из первой тройки. «Канониры» взялись за старое и снова радуют соперников своей очковой расточительностью. «Пушкари» проиграли второй раз кряду и третий за пять последних туров (ещё на этом отрезке у них были победа и ничья). 31 декабря быстрый гол Букайо Саки не спас «Арсенал» от «волевого» поражения в лондонском дерби от «Фулхэма».

«Манчестер Сити» перед матчем с «Шеффилд Юнайтед» представил на «Этихаде» пять кубков, завоёванных командой в 2023 году. Это трофеи АПЛ, Кубка Англии, Лиги чемпионов, Суперкубка УЕФА и клубного чемпионата мира. В ушедшем году «горожане» не проиграли ни одного официального домашнего матча. Кстати, в заключительной игре с «Шеффилд Юнайтед» игрокам «Манчестер Сити» не хватило всего шести передач до тысячи пасов.

Усиление интриги на Апеннинах и в чём Роналду лучше Месси

«Манчестер Сити» выиграл в чемпионате Англии два раза подряд впервые с конца октября – начала ноября. Но с учётом всех турниров у «небесно-голубых» шесть побед за семь последних матчей. В субботу команда Хосепа Гвардиолы не стала уничтожать главного аутсайдера «Шеффилд Юнайтед», с 85 процентами владения мячом забив ему лишь пару голов.

«Манчестер Юнайтед» остался верен своей нестабильности. Или стабильности? В декабре «красные дьяволы» проигрывали во внутреннем чемпионате аккурат через тур – четыре раза. 30 декабря они пострадали от идущего в глубине лесов турнирной таблицы «Ноттингем Форест». А у «Борнмута», который, как мы помним, проиграл «Тоттенхэму», прервалась серия из четырёх побед.

«Ювентус» в итальянской Серии A вернул себе двухочковое отставание от миланского «Интера», воспользовавшись первой осечкой «нерадзурри» за пять туров. «Старая синьора» минимально одолела «Рому». «Милан» тоже скромно обыграл «Сассуоло». «Удинезе» разгромил имевшую три выигрыша подряд «Болонью». Алексей Миранчук символически вышел на замену в добавленное время, когда «Аталанта» уже додерживала победу над «Лечче».

Криштиану Роналду всё основное время матча против «Аль-Таавуна» обходился без результативных действий, а в компенсированное забил и принёс своей команде крупную победу. Счёт был 3:1 в пользу «Аль-Насра», а Роналду сделал его 4:1. Криштиану и так уже знал, что станет лучшим бомбардиром 2023 года, но улучшил свой снайперский показатель. В прошлом году он забил 54 гола, Мбаппе и Кейн – по 52, Холанн – 50, а Месси – 28.

Кирилл Иванцов