​Льорис: «Я будут человеком из «Тоттенхэма» до конца жизни»

В последний день 2023 года «Тоттенхэм» играл против «Борнмута» и победил со счётом 3:1. В перерыве на поле вышел вратарь Уго Льорис – он попрощался с фанатами и клубом. Француз даже получил от «шпор» памятную награду. Уходя из команды, Льорис произнёс трогательные слова.

«Мне пора прощаться, но прощается футболист, а не человек. Я будут человеком из «Тоттенхэма» до конца своей жизни», - слова Льориса приводит пресс-служба лондонского клуба.

Уго Льорис представлял «Тоттенхэм» с конца августа 2012 года. В 444 матчах за команду француз пропустил 508 голов.

Как известно, 37-летний Льорис переходит в «Лос-Анджелес», представляющий МЛС.