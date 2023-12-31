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​Льорис: «Я будут человеком из «Тоттенхэма» до конца жизни»

31 Декабря 2023 • 19:11 Комментировать
Тоттенхэм
3:1
Борнмут
окончен

В последний день 2023 года «Тоттенхэм» играл против «Борнмута» и победил со счётом 3:1. В перерыве на поле вышел вратарь Уго Льорис – он попрощался с фанатами и клубом. Француз даже получил от «шпор» памятную награду. Уходя из команды, Льорис произнёс трогательные слова.

«Мне пора прощаться, но прощается футболист, а не человек. Я будут человеком из «Тоттенхэма» до конца своей жизни», - слова Льориса приводит пресс-служба лондонского клуба.

Уго Льорис представлял «Тоттенхэм» с конца августа 2012 года. В 444 матчах за команду француз пропустил 508 голов.

Как известно, 37-летний Льорис переходит в «Лос-Анджелес», представляющий МЛС.

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Евро-Футбол.Ру,
Тоттенхэм Уго Льорис

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