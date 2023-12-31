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«Тоттенхэм» выиграл последний матч Премьер-лиги в 2023 году

31 Декабря 2023 • 19:07 Комментировать
Тоттенхэм
3:1
Борнмут
окончен

В 20-м туре чемпионата Англии «Тоттенхэм» играл дома против набравшего шикарную форму «Борнмута». Пап Сарр сыграл на перехвате, сыграл в пас с Джованни Ло Чельсо и справа метров с 15 поразил дальний угол - 1:0. У гостей Джастин Клюйверт с дюжины метров едва-едва не попал в створ. Еще атака, и Доминик Соланке с рикошетом направил мяч в перекладину. Ришарлисон метров с 10 пробил мимо голкипера и ворот. Ло Чельсо бросил в отрыв партнера, Сон Хын Мин оказался сам перед вратарем и поразил цель - 2:0. В концовке прострел справа, и Ришарлисон в касание переправил мяч в цель - разгром.  Тут же Алекс Скотт с десятка метров поразил правый угол ворот - 3:1. Пьер-Эмиль Хёйбьерг слева прорвался к воротам и отдал под удар Бриану Хилю с трех метров - перекладина.

«Тоттенхэм» сегодня был сильнее «Борнмута» и вплотную подобрался к топ-четверке команд. Соперник - 12-й.

Протокол игры  
Тоттенхэм3:1Борнмут
(1:0) Сарр Пап Матар9'  
(2:0) Хын Мин Сон71'  
(3:0) Ришарлисон80'  
  84'Скотт Алекс (3:1)
Викарио ГульельмоПорро ПедроЭмерсон Жуниор  87'Дэвис БенУдоги ДестиниСарр Пап Матар 32' (Скипп Оливер ( 32'  56') Бентанкур Родриго 58' (Хёйбьерг Пьер-Эмиль ( 58') Джонсон Бреннан 82' (Хиль Бриан ( 82') Ло Чельсо Джовани  90' 82' (Велиз Алехо ( 82') Хын Мин СонРишарлисон 82' (Дайер Эрик ( 82')
Запасные: Доррингтон АлфиФиллипс ЭшлиДонли ДжеймиФорстер Фрейзер
Нето МурараСмит Адам 82' (Брукс Дэвид ( 82') Забарный ИльяСенеси Маркос  79'Уттара Данго 46' (Ааронс Макс ( 46') Кристи Райан 69' (Скотт Алекс ( 69') Кук ЛьюисТавернер МаркусКлюйверт Джастин  25' 61' (Биллинг Филип ( 61') Синистерра Луис 61' (Семеньо Антуан ( 61'  84') Соланке Доминик
Запасные: Траверс МаркМефам КрисМур КифферРотуэлл Джо
31 декабря. Стадион "Тоттенхэм Хотспур Стэдиум".

 

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Евро-Футбол.Ру,
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