«Тоттенхэм» выиграл последний матч Премьер-лиги в 2023 году

В 20-м туре чемпионата Англии «Тоттенхэм» играл дома против набравшего шикарную форму «Борнмута». Пап Сарр сыграл на перехвате, сыграл в пас с Джованни Ло Чельсо и справа метров с 15 поразил дальний угол - 1:0. У гостей Джастин Клюйверт с дюжины метров едва-едва не попал в створ. Еще атака, и Доминик Соланке с рикошетом направил мяч в перекладину. Ришарлисон метров с 10 пробил мимо голкипера и ворот. Ло Чельсо бросил в отрыв партнера, Сон Хын Мин оказался сам перед вратарем и поразил цель - 2:0. В концовке прострел справа, и Ришарлисон в касание переправил мяч в цель - разгром. Тут же Алекс Скотт с десятка метров поразил правый угол ворот - 3:1. Пьер-Эмиль Хёйбьерг слева прорвался к воротам и отдал под удар Бриану Хилю с трех метров - перекладина.

«Тоттенхэм» сегодня был сильнее «Борнмута» и вплотную подобрался к топ-четверке команд. Соперник - 12-й.