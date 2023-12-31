​Льорис получил памятную награду от «Тоттенхэма»

Опытный голкипер Уго Льорис переходит в «Лос-Анджелес». В перерыве воскресного матча Премьер-лиги Англии против «Борнмута» футболист вышел на поле стадиона «Тоттенхэма», где получил памятную награду от клуба. Фанаты поблагодарили Льориса за его выступления овациями.

Уго Льорис представлял «Тоттенхэм» с конца августа 2012 года. За это время француз провёл за «шпор» 444 матча, в которых пропустил 508 голов.

Теперь 37-летний Льорис будет стараться хорошо показать себя в МЛС.

Напомним, что о трансфере Уго Льориса с «Лос-Анджелес» уже было объявлено официально.