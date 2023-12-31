​«Манчестер Юнайтед» отказался активировать опцию продления контракта с Вараном из-за денег

«Манчестер Юнайтед» не стал активировать опцию продления контракта с защитником Рафаэлем Вараном. Реализовать эту опцию можно до 1 января, но «красные дьяволы» отказались от этого варианта, пишет Daily Mail.

Источник отмечает, что решение «Манчестер Юнайтед» связано с финансовой составляющей вопроса. В случае активации опции продления зарплата Варана осталась бы на прежнем уровне и составила бы 340 тысяч фунтов в неделю. В стане «красных дьяволов» считают, что для 30-летнего француза это много, учитывая частые травмы. Манкунианцы планируют начать с Вараном переговоры о новом контакте с более низким окладом.