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​«Манчестер Юнайтед» отказался активировать опцию продления контракта с Вараном из-за денег

31 Декабря 2023 • 18:12 Комментировать

«Манчестер Юнайтед» не стал активировать опцию продления контракта с защитником Рафаэлем Вараном. Реализовать эту опцию можно до 1 января, но «красные дьяволы» отказались от этого варианта, пишет Daily Mail.

Источник отмечает, что решение «Манчестер Юнайтед» связано с финансовой составляющей вопроса. В случае активации опции продления зарплата Варана осталась бы на прежнем уровне и составила бы 340 тысяч фунтов в неделю. В стане «красных дьяволов» считают, что для 30-летнего француза это много, учитывая частые травмы. Манкунианцы планируют начать с Вараном переговоры о новом контакте с более низким окладом.

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Евро-Футбол.Ру,
Манчестер Юнайтед Рафаэль Варан
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